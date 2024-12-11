البشير رئيساً للحكومة الانتقالية في سوريا

البشير رئيساً للحكومة الانتقالية في سوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محمد البشير،اليوم الاربعاء، إنه سيقود حكومة انتقالية حتى الأول من مارس2025.وأضاف البشير “اليوم تم عقد جلسة مجلس الوزراء، ضمت فريق العمل في حكومة الإنقاذ السورية التي كانت عاملة في منطقة إدلب وما حولها، بالإضافة للحكومة السورية للنظام المخلوع”.وأضاف “عنوان الجلسة هي عبارة عن نقل المؤسسات والملفات من حكومة النظام المخلوع إلى الحكومة السورية المؤقتة من أجل استلام هذه الملفات وتسيير الأعمال”.وأكّد رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا محمد البشير إثر تكليفه بهذا المنصب أنّ الوقت حان لينعم مواطنوه بـ”الاستقرار والهدوء” بعد إسقاط فصائل المعارضة المسلّحة الرئيس بشار الأسد الذي فرّ إلى موسكو بعدما حكم البلاد طوال ربع قرن.وكلّفت هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم الذي أطاح بحكم الأسد، البشير الذي كان يرأس “حكومة الإنقاذ” في إدلب معقل فصائل المعارضة بشمال غرب البلاد، برئاسة حكومة تصريف الأعمال.ومحمد البشير من مواليد عام 1983 بجبل الزاوية جنوب محافظة إدلب. وحاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية بقسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007.وعمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز.ثم حصل على إجازة في الشريعة والحقوق بمرتبة الشرف من جامعة إدلب عام 2021، وشهادة في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداريين.وعمل خلال مساره المهني، مديراً للتعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لمدة عامين ونصف العام.وشغل منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ في إدلب عامي 2022 و2023، قبل أن يصبح رئيسا لها منذ مطلع العام الجاري.

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