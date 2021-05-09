التحالف القومي التركماني:عودة البيشمركة إلى كركوك من قبل الكاظمي “فتنة”كبرى

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الصحة العالمية:المتحور الهندي من كوفيد-19 أكثر عدوى وفتكا ومقاومة للقاحات
ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين إلى 205 بمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس
الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع
البيت الأبيض ينفي وجود إتفاق مع إيران لتبادل السجناء
بايدن يبحث مع بوتين سبل الاستقرار في العلاقات بين البلدين
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فريق برشلونة “زعلان”بسبب تجديد نيمار عقده مع سان جيرمان
اليوم ..المواجهة بين برشلونة ونظيره أتلتيكو مدريد
وقفة مع ( درجال) .. ليس كل الكرات (هدفاً) أيها الكابتن، وليست كل الملاعب ( قطرية ) ايضاً !
تأجيل مباريات دوري الدرجة الاولى لكرة السلة العراقية بسبب حظر التجوال
كوريا الشمالية تنسحب من بطولة العالم لكرة القدم
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إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
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صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
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