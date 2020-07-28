التعليم النيابية تطالب الكاظمي بفتح تحقيق حول الاعتداء على أصحاب الشهادات العليا

التعليم النيابية تطالب الكاظمي بفتح تحقيق حول الاعتداء على أصحاب الشهادات العليا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق عاجل حول الاعتداء الذي تعرض له عدد من اصحاب الشهادات العليا يوم أمس امام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل قوة تابعة الى قيادة عمليات بغداد / قوة حماية الملاعب .وقال  رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية مقدام الجميلي، في بيان ، انه “من غير المقبول التعامل مع هذه الشريحة المثقفة بهذه الطريقة لأنهم طالبوا بأبسط الحقوق المشروعة وهي الحصول على فرصة عمل وتعيين”. وقال “في الوقت الذي ندين فيه أي اعتداء على المتظاهرين الا اننا  ندعوا اخواتنا واخواننا من حملة الشهادات العليا بأن يكونوا على قدر المسؤولية والوعي للتعبير عن مطالبهم المشروعة بطريقة حضارية تتناسب مع مستوى الثقافة والوعي الذي يحملونه وهم على بينه بأن التعيينات ليست من صلب عمل الوزارات وصلاحياتها”.واضاف ان “وزارة التعليم العالي مثلا منحتهم الشهادات العليا ولكنها ليست الوزارة الوحيدة المسؤولة عن تعيينهم ولكن عليها وضع الخطط اللازمة لتوفير فرص عمل لاصحاب الشهادات من خلال الجامعات الأهلية والقطاع الخاص، فالتعيينات تشمل جميع الوزارات وهي تحتاج الى تخصيصات ماليه كافية من قبل وزارة المالية وحسب إقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي”.واردف “وستعمل لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية جاهدة، بالضغط للإسراع بقيام الوزارات كافة بإرسال درجات الحذف والاستحداث للمحافظات بعد ورودها مباشرةمن وزارة المالية وتكون اولوية التعيين فيها (لحملة الشهادات العليا) ، #وكذلك العمل على تضمين الموازنة الإتحادية التخصيصات المالية الكافية لتعيين أكبر عدد من حملة الشهادات العليا وفي مختلف الوزارات”.

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