الجيل الجديد:لم نحدد موقفنا من التحالفات السياسية

الجيل الجديد:لم نحدد موقفنا من التحالفات السياسية
آخر تحديث:

السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي بحراك الجيل الجديد ريبوار جلبي، السبت، أن الحراك لم يحدد موقفه من التحالفات السياسية حتى الآن.وقال جلبي في حديث صحفي، إنه “نحن ننتظر الإقرار الرسمي لنتائج الانتخابات لنتحرك بعدها وندخل بحوارات مع مختلف الأطراف السياسية”.وأضاف أنه “ليست لدينا خطوط حمراء، ونحن نقف على مسافة من الجميع، ونتحدث بمصلحة العراق أولاً، ولا علاقة لنا باتفاقات أحزاب السلطة في إقليم كردستان”.وأسفرت نتائج الانتخابات الأخيرة التي أعلنت عنها المفوضية عن حصول الجيل الجديد على تسعة مقاعد برلمانية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *