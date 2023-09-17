الحراك الشعبي في ديالى يرفض عودة حزب بارزاني للمحافظة

الحراك الشعبي في ديالى يرفض عودة حزب بارزاني للمحافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الحراك الشعبي في ديالى، الاحد، عن قرار حول مقرات الأحزاب الكردية في ثلاث مدن. وقال رئيس الحراك عمار التميمي في حديث صحفي، إن “العشائر والنخب الاجتماعية عقدت اجتماعا موسعا مع الحراك الشعبي لدراسة ملف الضغوط التي تمارس بغية إعادة مقرات الاحزاب الكردية الى مدن جلولاء والسعدية وقره تبه في ديالى”. وأضاف، أن “الاجتماع تمخض عن اتفاق شامل على رفض عودة فتح مقرات الاحزاب الكردية بدون استثتاء”، لافتا إلى أن “أسباب الرفض تأتي بسبب تداعيات سلبية على تلك المناطق والممارسات الظالمة خاصة مع تدمير 7 الاف منزل و27 قرية منذ 2003 وحتى 2017 “.   وأشار إلى أن “عودة المقرات ستؤدي الى توترات في مناطق مستقرة أمنيا”، مشيرا إلى أن “القرار موحد وهو يمثل رأي جميع ألوان الطيف في المدن الثلاث”.وكانت مقرات الأحزاب الكردية أغلقت بعد 2017 في مدن حوض حمرين بديالى وباتت تحت إدارة الحكومة الاتحادية.

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