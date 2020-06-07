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الحمامي:نواب البصرة خونة ووزير النفط الجديد فاسد مدعوم من عمار الحكيم
بالوثائق..المالية النيابية توافق على “الاقتراض” لسد العجز المالي رغم كارثة المديونية
برلمان كردستان يدعو حكومته لحل الملف النفطي مع بغداد
القانونية النيابية:قانون موازنة 2020 سيقر قريباً
شينكر للكاظمي:أمامكم خيارين الدعم والإسناد أو الفراق والعقاب
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الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
كارثة مالية في العراق جراء الفساد والفشل
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