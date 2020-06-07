الحمامي:نواب البصرة خونة ووزير النفط الجديد فاسد مدعوم من عمار الحكيم

الحمامي:نواب البصرة خونة ووزير النفط الجديد فاسد مدعوم من عمار الحكيم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث النائب عن محافظة البصرة، كاظم فنجان الحمامي، الاحد، عن ’’صدمة عنيفة’’ في مجلس النواب، مهدت لتمرير وزير النفط الجديد، إحسان عبدالجبار اسماعيل.وقال الحمامي، في بيان، إن “البرلماني كلمة ومسؤولية وموقف. والكلمة مبدأ وقناعة والتزام، فعلى الرغم من الاحترام المتبادل بيني وبين مدير عام نفط الجنوب (احسان عبد الجبار) قبل تسنمه حقيبة وزارة النقل، وقفت مع اخواني نواب البصرة، ولم اخذلهم عندما تلقوا توجيهات رئيس الوزراء باختيار مرشح من البصرة، ووقفت معهم عندما تقدموا بلائحة المرشحين الذين لم يكن (احسان) من بينهم، وكنت مساندا لموقفهم الرافض له عندما علموا انه هو المرشح الأوحد لوزارة النفط“.وأضاف: “التزمت في الذود عن موقفهم العام حتى الدقائق الأخيرة التي سبقت التصويت، لكنني تلقيت صدمة عنيفة عندما رأيت القوم يرفعون أيديهم للتعبير عن موافقتهم على (احسان) رغم ان اسمه كان في طليعة الاسماء التي استعرضها دولة رئيس الوزراء“.واردف: “ما إن انتهى الوزراء الجدد من ترديد اليمين الدستورية حتى تقاطر بعض نواب البصرة لتقديم التهاني والتبريكات للأخ (احسان) الذي صار وزيرا الآن، رغم ان ترشيحه لم يأت عن طريقهم. فما كان مني الا ان أعلنت انسحابي من كروب نواب البصرة تضامنا مع نفسي، ودعماً لقناعاتي، وحرصا على موقفي، وصيانة لكلمتي”، مبينا أن “فالكلمة موقف ومسؤولية ومبدأ والتزام. ولا خير في ود امرئٍ متلونٍ إذًا الريح مالت مال حيث تميل”.يذكر ان وزير النفط احسان عبد الجبالر سبق وان رفض ترشيحه لوزارة النفط في بداية تشكيل حكومة الكاظمي لفاسده ولكن إصرار عمار الحكيم وإيران جاء تمريره ضد الشعب..

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