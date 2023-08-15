الخارجية:التأكيد على تعزيز التعاون بين العراق ومصر والأردن

الخارجية:التأكيد على تعزيز التعاون بين العراق ومصر والأردن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد وزراء خارجيَّة العراق والأردن ومصر، الثلاثاء، اجتماعاً ثلاثيّاً في القاهرة.وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان ، إن “وزراء خارجيَّة العراق والأردن ومصر عقدوا اجتماعاً ثلاثيّاً في القاهرة”، لافتاً الى أن “الاجتماع يستعرض سُبُل تعزيز التعاون، والتنسيق، والتكامل الثلاثيِّ المُشترَك في مُختلِف المجالات في إطار العلاقات التاريخيّة بين البلدان الثلاث”. 

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