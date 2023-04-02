الخارجية:الموافقة على دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة إلى روسيا بدون فيزا

الخارجية:الموافقة على دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة إلى روسيا بدون فيزا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، الأحد، توقيع اتفاقية مع روسيا لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمات الدخول.وقال الصحاف لوكالة الانباء العراقية ، أنه “جرت في مقر وزارة الخارجية اليوم، التوقيع على مشروع اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمات الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية”.واضاف ان “وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبد الرحمن الحسيني وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي، فيما وقعها عن الجانب الروسي سفير روسيا الاتحادية لدى العراق اليبروس كوتراشيف”، مبينا ان “هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية وزارة الخارجية لتعزيز مكانة جواز السفر العراقي ضمن المنهاج الوزاري للحكومة العراقية”.يذكر ان عدد حاملي الجوازات أعلاه يتجاوز 200 ألف شخص من منتسبي الخارجية ومن نواب وسياسيين وحشدويين وعمائم إلى ضباط برتبة عميد فما فوق إلى فنانين إلى آخره .

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