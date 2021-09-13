الخارجية:مناقشة خطة العمل المشتركة بين العراق ومجلس التعاون الخليجي

الخارجية:مناقشة خطة العمل المشتركة بين العراق ومجلس التعاون الخليجي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل اجتماع اللجنة المشتركة لكبار مسؤولي وزارات الخارجية بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.وقالت الخارجية في بيان ، ان “اللجنة المشتركة من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية بين مجلس التعاون الدول الخليج العربية وجمهورية العراق عقدت اليوم، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي”.وأضافت ان “وفد جمهورية العراق ترأسه نزار الخيرالله، الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية، فيما ترأس وفد دول مجلس التعاون الخليجي عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية في مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية”.وأوضحت الخارجية انه “جرى خلال الاجتماع مناقشة خطة العمل المشتركة للتعاون بين جمهورية العراق ومجلس التعاون الخليجي في المجال السياسي، والأمني، والاقتصادي، والتعليمي ، والثقافي، والإعلامية، والشباب والرياضة، ومستويات التقدم المحرز على صعيد تنفيذ مضامين تلك المجالات، فضلاً عن بحث آليات العمل المستقبلي وتوسيع آفاقه ضمن خطة العمل، كما تم استعراض القضايا الإقليمية والدولية، ومشروع الربط الكهربائي مع مجلس التعاون الخليجي بما يساهم بتعزيز وتنمية العلاقات بين العراق ودول المجلس “.وأفادت الخارجية ان “الجانبين اتفقا على تفعيل مذكرات التفاهم ذات الصلة، وتقييم الإنجاز للخطة الاستراتيجية للتعاون مع دول المجلس، إضافة إلى إيجاد آليات للتعاون المثمر في جميع المجالات”.

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