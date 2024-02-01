الخارجية النيابية:الحشد الشعبي أعطى صورة سلبية عن العراق

الخارجية النيابية:الحشد الشعبي أعطى صورة سلبية عن العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علقت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الخميس (1 شباط 2024)، على انعكاس الصراع ما بين أمريكا والفصائل المسلحة على صورة العراق دبلوماسياً. واكد عضو اللجنة حيدر السلامي، في حديث صحفي: أن “الصراع بين أمريكا وفصائل الحشد يعطي انعكاسا سلبيا على صورة العراق دبلوماسيا، ولهذا الحكومة تعمل جاهدة على انهاء هذا الصراع والعمل على التهدئة ومنع تحول العراق ساحة لاي صراع إقليمي او دولي”.واوضح السلامي أن “المجتمع الدولي يهتم كثيرا بالواقع العراقي والتطورات التي تحصل فيه سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي وحتى السياسي”.واشار الى أن “المجتمع الدولي يتابع تطورات التصعيد ما بين الجانبين، مما يعطي صورة بأن العراق غير مستقر امنيًا وهذا الامر له تداعيات سلبية كثيرة وكبيرة على الداخل العراقي”.وشهدت المرحلة السابقة تصعيدا بين الامريكان وفصائل الحشد الشعبي في العراق على خلفية دعم واشنطن لاسرائيل في حربها ضد غزة، والتي راح ضحيتها الالاف من الابرياء، فيما وصل التصعيد الى مرحلة القصف المتبادل بين الطرفين باستخدام المسيرات والصواريخ، التي توقفت “مؤقتا” باعلان تعليق حزب الله عملياته العسكرية ضد الامريكان لمنع “احراج الحكومة” على حد تعبيره، فيما اكدت الولايات المتحدة احتفاظها بحق الرد.

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