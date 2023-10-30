الخزعلي لحماس: س “ندافع” عن غزة بعد صدور أمر الإمام “الغايب”!

الخزعلي لحماس: س “ندافع” عن غزة بعد صدور أمر الإمام “الغايب”!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-قال زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، امس الأحد، ان مشاركة فصائل الحشد المقاومة  للدفاع عن غزة بانتظار أمر الإمام ” الغايب” من خلال اجتماعه مع خامئني في طهران ، واضاف  خلال حديث مع وفد من حركة حماس خر تطورات الأوضاع في قطاع غزّة المحاصر.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه وفدا من الحركة، ضمّ القيادي في الحركة أسامة حمدان، ومحمد الحافي عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية، والوفد المرافق لهما.وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للخزعلي، أنه جرى خلال اللقاء، استعراض أهم التطورات التي يشهدها قطاع غزّة، وصمود المقاومة، واستبسال رجالها في التصدّي لأعنف هجمة يقوم بها كيان الاحتلال الغاصب.وأضاف البيان أن الخزعلي، أكّد موقفَ فصائل الحشد المقاومة وهي تنتظر امر الإمام الغايب بعد اجتماعه في طهران مع خامئني .

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