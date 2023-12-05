الداخلية:افتتاح غرفة عمليات مشتركة مع الخارجية لإصدار الجواز الإلكتروني

الداخلية:افتتاح غرفة عمليات مشتركة مع الخارجية لإصدار الجواز الإلكتروني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افتتح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، غرفة عمليات مشتركة وقسم الجواز الإلكتروني الدبلوماسي.وذكر بيان لوزارة الداخلية، أنه “تماشياً مع البرنامج الحكومي لتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات وتجاوز حلقات الروتين وتخفيف العبء عن المواطنين، افتتح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ووزير الخارجية فؤاد حسين غرفة عمليات مشتركة بهدف توفير البيانات الخاصة بالعراقيين المغتربين، وعدم الحاجة إلى طلب وكالات خلال المراجعات”.وأعرب وزير الخارجية، عن شكره “لوزير الداخلية على جهوده بافتتاح الغرفة المشتركة وسعيه الدائم على خدمة المواطنين في داخل البلاد وخارجها”، لافتاً الى أنه “سيكون هناك اتصال مباشر طوال اليوم من دون توقف مع جميع السفارات العراقية في الخارج، لتوفير خدمة كبيرة للمواطنين العراقيين المغتربين”.فيما رحب وزير الداخلية بزيارة وزير الخارجية، الى “مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة”، مؤكداً أن “هذه الخدمة إنجاز جديد يضاف الى خدمة المواطنين في الخارج والجاليات العراقية”.وأشار الى أن “هذه الخدمات جاءت على إثر مخرجات الاجتماع الذي عقدته وزارة الخارجية مع السفراء لحل المشاكل والمعوقات التي يواجهها المغتربون في الخارج من بينها إصدار البطاقة الوطنية والجواز الإلكتروني وغيرها من الأمور التي يحتاجونها في الخارج”، معلناً “افتتاح قسم الجواز الإلكتروني لتقديم الخدمات للمواطنين”.

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