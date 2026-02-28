السامرائي: أنا مع القرار الإيراني الإطاري

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس تحالف العزم الإطاري، مثنى السامرائي، في مكتبه ببغداد، امس الجمعة، ( 27 شباط 2026 )، مع رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، تطورات المرحلة السياسية والملفات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة.واكد السامرائي خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه، تلقته “أهمية استمرار الحوار والتفاهم بين القوى والعمل بروح الشراكة والمسؤولية بما يعزز الاستقرار السياسي وانتظام عمل المؤسسات الدستورية”.

