السفيرة الأمريكية جاكبسون ومليشيات ايران

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العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
صالح:العراق في مأمن من المخاطر المالية الدولية
العراق في ظل “إصلاحات السوداني الاقتصادية”يستورد خضروات من تركيا بـ (50) مليون دولار خلال شهر واحد
وزارة النقل:الربط السككي مع إيران من متطلبات مشروع “المقاومة”في العراق والمنطقة
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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السفير الإيراني:تبعية العراق لدولتنا الكبرى من أهداف سياستنا الرئيسية
وزارة النقل:الربط السككي مع إيران من متطلبات مشروع “المقاومة”في العراق والمنطقة
السوداني:بالتعاون مع “الحبيبة إيران سنحقق سيادة البلد”!!
إيران تسرق النفط العراقي بعنوان “الحقل النفطي المشترك”
السوداني:الحشد بريء من قتل واختطاف المواطنين وتجارة المخدرات وتدمير البلاد والعباد!!
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