السفير الأمريكي:بلادي تؤكد على دعم القطاع الخاص في العراق

السفير الأمريكي:بلادي تؤكد على دعم القطاع الخاص في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف السفير الاميركي في بغداد ماثيو تولر، الأحد، عن رغبة بلاده لدعم القطاع الخاص في العراق.وقال السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ، إن “مشاركتنا في مؤتمر اطلاق نتائج مسح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمحافظات (بغداد ونينوى والبصرة)، لتسليط الضوء والتركيز على جهود المسح الميداني واطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسليط الضوء على تمكين النساء “.وأضاف تولر، أن “هناك طاقة هائلة بين الشباب العراقي ونسعى الى ازالة العقبات وتطوير القطاع الخاص وتنميته بما يخدم العراقيين”.

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