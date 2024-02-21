السفير الإيراني وبلاسخارت يؤكدان على حماية الحدود الإيرانية من جهة الإقليم

السفير الإيراني وبلاسخارت يؤكدان على حماية الحدود الإيرانية من جهة الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت تنفيذ الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد.وبحسب الإعلام الرسمي الإيراني، فقد ناقش الجانبان في هذا اللقاء الذي عقد في السفارة الإيرانية في بغداد تطورات تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين في إقليم كردستان العراق.وطالب السفير الإيراني بـ “الإسراع في إنجاز هذا الاتفاق فيما أشار إلى محدودية الوقت المتاح للتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق”.وتتضمن الاتفاقية الأمنية لإقليم كردستان العراق تأمين الحدود المشتركة بين العراق وإيران ونزع سلاح الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة وإخراجها من المناطق الحدودية.كما ذكر آل صادق أن سياسات أمريكا في المنطقة خاطئة، والمثال الواضح على ذلك الدعم المستمر لجرائم النظام الصهيوني.من جانبها، أكدت بلاسخارت عن استعداد مكتب الأمم المتحدة لتسهيل تنفيذ الاتفاق الأمني مشيرة إلى الجهود التي بذلتها الممثلية في هذا الصدد في الأشهر القليلة الماضية.وأكدت ممثلة الأمم المتحدة أنه رغم كل الضغوط فإن كافة المؤسسات التابعة للأمم المتحدة لن تتراجع عن متابعة قضية الحرب في غزة.

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