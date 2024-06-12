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- شبكة اخبار العراق
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السوداني لمسؤولي وزارة الكهرباء “ليش أطلعوني جذاب آني مو كَلت هذا الصيف سيكون بارداً !!!”
ائتلاف المالكي يرفض مشروع مد انبوب نفط من البصرة إلى العقبة
الطاقة النيابية:وزير الكهرباء فاشل وفاسد وإيران من تدير الوزارة
كتلة حقوق تطعن بموازنة 2024 أمام المحكمة الاتحادية
السوداني:حكومتي مستمرة بإنصاف كلّ شهداء العراق
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- عربية ودولية
قادة الأردن ومصر وفلسطين يطالبون بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
غوتيريش يستنكر قتل وإصابة المئات من الفلسطينيين أثناء أستعادة (4) أسرى إسرائيليين
فوز حزب “إخوة إيطاليا” في الانتخابات الأوروبية
إسرائيل قتلت وأصابت أكثر من (600) فلسطيني لاستعادة 4 أسرى
مسودة معدلة للمشروع الأمريكي بشأن الحرب في غزة
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
السوداني لمسؤولي وزارة الكهرباء “ليش أطلعوني جذاب آني مو كَلت هذا الصيف سيكون بارداً !!!”
ائتلاف المالكي يرفض مشروع مد انبوب نفط من البصرة إلى العقبة
الطاقة النيابية:وزير الكهرباء فاشل وفاسد وإيران من تدير الوزارة
كتلة حقوق تطعن بموازنة 2024 أمام المحكمة الاتحادية
نائب كردي:(12.67) نسبة الإقليم من موازنة 2024
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- رياضية
نصائح إلى مدرب المنتخب العراقي لضمان استمرار فوز الفريق
تأمين مستلزمات إنجاح مشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس
منتخب العراق بالمواي تاي يحصد سبعة أوسمة نحاسية في منافسات بطولة العالم باللعبة
العراق يحصل على (9)أوسمة ملونة في بطولة البليارد والسنوكر للمتقدمين
المنتخب العراقي يباشر تدريباته استعداداً لمواجهة فيتنام
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- تحقيقات
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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السوداني لمسؤولي وزارة الكهرباء “ليش أطلعوني جذاب آني مو كَلت هذا الصيف سيكون بارداً !!!”
السوداني يعلن عن استعداد العراق للدخول شريكاً مع شركة (بتروجاينا الصينية) في مشاريع البتروكيماويات خارج البلاد
السوداني:حماية العملية السياسية أهميتها أكثر من سعادة المواطن
إيران النفاق:أكثر من (6)ملايين زائر إيراني سيدخلون العراق تحت شعار “كربلاء طريق الأقصى”!!!
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
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