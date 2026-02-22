السوداني: نأمل فوز المنتخب العراقي في بطولة العالم لكرة القدم

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، امس السبت، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، ومدرب المنتخب الوطني غراهام آرنولد، في لقاءٍ خُصص لبحث الخطوات النهائية نحو الحلم المونديالي، واطلع السوداني بشكلٍ مفصل على خطة تحضيرات “أسود الرافدين” لخوض مباراة الملحق العالمي الحاسمة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والمقررة في شهر آذار المقبل. وأكد أن الحكومة العراقية تضع كامل إمكانياتها خلف المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة تليق بتاريخ الكرة العراقية وتطلعات جماهيرها،وفي إطار الدعم اللوجستي الاستثنائي، وجه رئيس مجلس الوزراء بتخصيص طائرة خاصة لنقل وفد المنتخب الوطني مباشرة إلى المكسيك، لضمان أعلى درجات الراحة والجاهزية البدنية للاعبين قبل الموقعة المرتقبة. كما أمر سيادته بتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات المطلوبة لعمل بعثة المنتخب، بما يضمن التركيز التام على تحقيق الفوز،وشدد السوداني خلال اللقاء على أن كرة القدم لم تعد مجرد رياضة للتنافس، بل أصبحت وسيلة حيوية لمد جسور الصداقة والتعاون بين الشعوب، مؤكداً أن تأهل العراق سيعكس صورة مشرفة ونهضة شاملة يشهدها القطاع الرياضي في البلاد

