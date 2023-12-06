السوداني يؤكد على حرص الحكومة لتحسين الوضع المعاشي للمواطنين

السوداني يؤكد على حرص الحكومة لتحسين الوضع المعاشي للمواطنين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني (6 كانون الأول 2023) حرص الحكومة على الوضع المعيشي للعراقيين في جميع المحافظات.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ، ان السوداني استقبل اليوم الأربعاء، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، وبحثا “في مجمل القضايا والملفات على المستوى الوطني، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، وفق أولوياته الخدمية والتنموية والاقتصادية، وسبل دعم القوى السياسية لتحقيق هذه الأهداف”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، “حرص الحكومة على الوضع المعيشي لجميع العراقيين في جميع محافظات العراق، إلى جانب اهتمامها للارتقاء بالواقع الخدمي، وذلك بهدف تحقيق نقلة نوعية في الأحوال الاجتماعية، وتلبية تطلعات المواطنين وطموحاتهم”.

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