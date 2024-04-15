السوداني يترجى ولي العهد السعودي بالتدخل لمنع إسرائيل من استهداف إيران

السوداني يترجى ولي العهد السعودي بالتدخل لمنع إسرائيل من استهداف إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على ضرورة بذل الجهود لتجنيب المنطقة المخاطر وعدم قيام إسرائيل بضرب إيران.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن “الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تلقى، اتصالاً هاتفياً، من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق”.وأضافت، أن “الاتصال جرى خلاله بحث أعمال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار ومنع قيام إسرائيل من ضرب إيران “.وتابعت: “كما جرى التأكيد على أهمية بذل ما يلزم من جهود لمنع تفاقم الأوضاع وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد”.

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