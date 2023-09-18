السوداني يعفي (9)وكلاء ومستشارين في ست وزارات والبدلاء من “بالوعة” المحاصصة والفساد

السوداني يعفي (9)وكلاء ومستشارين في ست وزارات والبدلاء من “بالوعة” المحاصصة والفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمرا ديوانيا بانهاء تكليف تسعة وكلاء ومستشارين في ست وزارات.
وأدناه نص الأمر:

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