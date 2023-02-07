السوداني يوجه بإعداد الموازنة على سعر صرف الدولار إلى 1350 دينار

السوداني يوجه بإعداد الموازنة على سعر صرف الدولار إلى 1350 دينار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، باعداد موازنة 2023 وفق سعر صرف 1350 دينار لكل دولار.وقال مصدر مطلع ، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كلف وزيرة المالية طيف سامي  باعادة صياغة موازنة 2023 على سعر صرف  1350”.ومنذ صباح اليوم، شهدت أسواق بيع الدولار انخفاضا واضحا ومستمرا حتى وصل سعر البيع الى 155 الف دينار لكل 100 دولار.

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