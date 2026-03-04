السيستاني: العدوان على بلدي إيران مدان

السيستاني: العدوان على بلدي إيران مدان
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدان مكتب المرجع الإيراني الفارسي علي السيستاني، اليوم الأربعاء ( 4 آذار 2026 )، العدوان العسكري على إيران، داعيًا إلى إيجاد حل سلمي ووقف التصعيد الذي يهدد المنطقة بأسرها.وذكر المكتب في بيان ، أن “العدوان العسكري على الأراضي الإيرانية مستمر منذ عدة أيام، وقد أسفر حتى الآن عن استشهاد أعداد كبيرة من المواطنين، بينهم العديد من المدافعين عن البلاد وعشرات الأطفال وغيرهم من المدنيين الأبرياء، إلى جانب وقوع خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة”.وأضاف البيان أن “العمليات العسكرية المضادة اتسعت لتشمل عدة دول أخرى، متسببة في أضرار لم تشهدها المنطقة منذ فترة طويلة”، مؤكداً أن “اتخاذ قرار منفرد بشن حرب شاملة على دولة عضو في الأمم المتحدة لفرض شروط سياسية أو الإطاحة بنظامها يمثل مخالفة للمواثيق الدولية وبادرة خطيرة تنذر بنتائج بالغة السوء على المستويين الإقليمي والدولي”.وأشار المكتب إلى أن المرجعية العليا “تدين بأشد الكلمات هذه الحرب الظالمة”، داعيا “جميع المسلمين وأحرار العالم إلى التنديد بها والتضامن مع الشعب الإيراني المظلوم”.كما شدد البيان على ضرورة أن “تبذل جميع الجهات الدولية الفاعلة، وخاصة الدول الإسلامية، قصارى جهودها لإيقاف الحرب فورًا وإيجاد حل سلمي وعادل للملف النووي الإيراني وفق قواعد القانون الدولي”.

