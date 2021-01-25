الشيعة فاشلون والاكراد أفشل منهم !

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حراك سياسي يتزعمه الحكيم لإعادة مجالس المحافظات المرفوضة جماهيرياً
مصدر:بأمر إيراني الكاظمي ألغى إعفاء “أبو علي البصري” من منصبه الذي مكث فيه أكثر من 12 سنة!!
الصفار:الوفد الكردي سيجري سلسلة اجتماعات مع المالية النيابية لتثبيت حصة الإقليم في الموازنة
حزب بارزاني:سنقاطع الانتخابات القادمة إذا لم تمرر موازنة الإقليم!
نائب:الإقليم لا يرغب في حل المشاكل العالقة مع بغداد
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- عربية ودولية
ماكينزي:العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران دخلت “مرحلة الفرصة”
هجوم قراصنة على سفينة شحن تركية أمام سواحل نيجيريا
اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) تدعو إلى ترحيل المرتزقة الأجانب
بساكي:بايدن وقع 15 مرسوماً في أول يوم من تسنمه المنصب
إيران:نفوذنا في المنطقة غير قابل للنقاش مع الولايات المتحدة!
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
الصفار:الوفد الكردي سيجري سلسلة اجتماعات مع المالية النيابية لتثبيت حصة الإقليم في الموازنة
حزب بارزاني:سنقاطع الانتخابات القادمة إذا لم تمرر موازنة الإقليم!
نائب:الإقليم لا يرغب في حل المشاكل العالقة مع بغداد
الحراك الجديد:مكافحة الفساد في الإقليم ” بالون إعلامي”
الطاقة النيابية:الحكومة غير قادرة على تسديد ديون الغاز الإيراني
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- رياضية
درجال:مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الكويتي بدون حضور الجماهير
عبد الغني شهد مدربا لفريق نفط الوسط
كاتانيتش يوجه الدعوة إلى اللاعب(محمد داود) لقائمة المنتخب الوطني
اليوم ..خمس مباريات بالدوري العراقي الممتاز
فريق نفط الوسط العراقي بكرة الصالات يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في بطولة خورفكان الدولية الثانية
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- تحقيقات
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
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- متابعات خاصة
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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