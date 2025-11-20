الصدر يرفض اي حوار مع الإطاريين في تشكيل الحكومة الجديدة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال قيادي صدري، اليوم الخميس، ان “الصدر يرفض فتح أي قنوات للحوار، سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة، مشيرا إلى “موقف زعيم التيار الوطني الشيعي الرافض لأي تدخل في عملية تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة”.وبين القيادي، الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه ان، “موقف الصدر يأتي ضمن التمسك بمبادئ تياره، واستقلالية القرار السياسي بعيداً عن أي ضغوط خارجية أو محلية، والتيار سيواصل متابعة التطورات السياسية وفق ما يراه مناسباً لمصلحة العراق وشعبه”.وأكد القيادي البارز في التيار، أن “الصدر وفريقه المقرب الخاص لن يشارك في أي مفاوضات أو محادثات سياسية، وأي محاولات للتدخل في تشكيل الحكومة لن تكون مقبولة”، لافتا الى أن “الصدر شدد على ذلك خلال اجتماعاته الأخيرة مع المقربين منه بأي شكل من الأشكال”.

