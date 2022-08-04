الطاقة النيابية:الفساد والتبعية الإيرانية وراء انعدام الكهرباء في العراق

الطاقة النيابية:الفساد والتبعية الإيرانية وراء انعدام الكهرباء في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس اللجنة خالد السامرائي، الخميس، إن “اللجنة استضافت في الفترة السابقة وزير الكهرباء والكادر المتقدم للوزارة ومدراء التوزيع بشأن تجهيز الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، وقد أوضحوا أن ارتفاع درجات الحرارة أثر على الإنتاج وساعات التجهيز وان مفتاح التشغيل والتوقف بيد إيران بسبب قطعها للغاز “.وأضاف ؛ أن “أزمة الكهرباء تحتاج لحل جذري عبر نصب العدادات الذكية والمنظومات الكهربائية في جميع المحافظات العراقية وإحالة قطاع التوزيع إلى شبه الاستثمار، لأن موضوع الجباية هو الأمثل في ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية”.وتابع “يوجد هناك متجاوزين على المنظومة الكهربائية، وهؤلاء يشكلون عدداً كبيراً جداً ولا يمكن السيطرة عليهم، ولابد من إعادة النظر بالجباية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية”.وبين رئيس لجنة الطاقة النيابية، ان “الجانب الثاني من حل ازمة الكهرباء، يتمثل بأن العراق يحتاج إلى محطات حرارية كبيرة لا تتأثر بالغاز ودرجات الحرارة، وهذا يحتاج إلى قرارات حاسمة إما الذهاب باتجاه الاستثمار أو مجلس الوزراء لتمويل المشاريع”.وأوضح ان “العراق يمتلك عدداً من محطات الحرارية في واسط وصلاح الدين، بالاضافة إلى محطة الشمال واليوسفية، لكنها مشاريع متوقفة ولابد من إعادة العمل بتلك المحطات للسيطرة على الانتاج وتجهيز الكهرباء”.وبشأن المحطات الغازية، لفت السامرائي، إلى أن “الغاز الايراني مكلف ولا يمكن الاعتماد عليه طول السنين، وعلى وزارة النفط الاستثمار من احتراق الغاز”، منبهاً أن “العراق يمتلك حقولاً للغاز في عدد من المحافظات واقليم كوردستان،، وان اربيل تستخدم الغاز المحلي في إنتاج الطاقة الكهربائية”.

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