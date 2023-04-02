الطالباني يقترح بيع نفط الإقليم من قبل “سومو” وإيداع جميع الإيرادات في الخزينة الاتحادية

الطالباني يقترح بيع نفط الإقليم من قبل “سومو” وإيداع جميع الإيرادات في الخزينة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اقترح  رئيس الإتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، الأحد، بيع نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية “سومو” لإدخال جميع الواردات في خزينة واحدة .وقال طالباني في بيان ، إنه “بعد القرار الذي أصدرته محكمة باريس وايقاف تصدير نفط اقليم كردستان عبر تركيا، ومن اجل ضمان مستقبل شعبنا ومنع حدوث المشكلات والإزمات الكبيرة، آن آوان اتخاذ القرار الصحيح. بان تبيع شركة “سومو” نفط اقليم كردستان وتدخل جميع الواردات من شتى أنحاء العراق في خزينة واحدة”.ودعا طالباني، إلى” تحديد حصة اقليم كردستان من الموازنة والواردات العراقية وتضمينها رواتب موظفي ومتقاعدي الاقليم، وان يربط نظام توزيع الوقود والنفط لاقليم كردستان بالعراق وتباع للمواطنين بالسعر العراقي نفسه، وان يكون هناك ممثل لاقليم كردستان في شركة “سومو” ومجمل نظام النفط والغاز العراقي ويكون جزءاً من الادارة والقرار”.وأضاف طالباني، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني يسعى ومنذ أعوام للاتفاق مع بغداد وانهاء الخلافات”، مؤكدا ،أن “التفكير الصائب هو التنسيق والعمل المشترك وليس التباعد وتعميق المشكلات، فالخلافات الداخلية والتفرد يضعف كياننا ويعرض اقليمنا للخطر”.

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