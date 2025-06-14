الطيران المدني العراقي يمدد إغلاق أجوائه

الطيران المدني العراقي يمدد إغلاق أجوائه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت سلطة الطيران المدني في العراق، تمديد إغلاق الاجواء العراقية لغاية الواحدة من بعد ظهر اليوم السبت بعدها يتم تقييم الوضع في ظل استمرار تبادل الضربات الجوية والصاروخية بين اسرائيل وايران، وفقا لما أفاده مصدر في وزارة النقل .في غضون ذلك أكدت سلطة الطيران المدني في بيان، تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، وذلك حتى الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت بغداد (الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت UTC)، وذلك استنادًا إلى نشرة الطيران رقم A0378/25.وأوضح البيان، أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء العراقية، وعلى ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة،

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