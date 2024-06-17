العراق في ظل “إصلاحات السوداني الاقتصادية”يستورد خضروات من تركيا بـ (50) مليون دولار خلال شهر واحد

العراق في ظل “إصلاحات السوداني الاقتصادية”يستورد خضروات من تركيا بـ (50) مليون دولار خلال شهر واحد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في منطقة البحر الأبيض المتوسط فرحات غوروز، أن العراق استورد بقرابة 50 مليون دولار خلال شهر أيار/مايو الماضي.وذكر غوروز في تصريحات صحافية، أن “صادراتنا التركية من الفواكه والخضروات الطازجة ارتفعت بنسبة 14 بالمئة في شهر أيار الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، ووصلت إلى 284 مليون دولار”.وأوضح أنه “كانت معظم صادراتنا الخوخ والكرز والكرز الحامض والطماطم”، مردفا بالقول، “لقد حققنا زيادات كبيرة في أسواق العراق “.وتابع غوروز، في معرض تقييمه لصادرات تركيا من الفواكه والخضروات الطازجة في شهر مايو/ايار حسب البلد، القول، إن: الدول التي صدر إليها قطاعنا أكبر عدد في شهر هي: روسيا، والعراق،واختتم غوروز بالقول: حققنا زيادات بنسبة 339 بالمئة في السوق العراقية.يذكر ان القيادي في حزب الدعوة عباس المالكي  وزير الزراعة مهمته “الشرعية ” تدمير زراعة البلد.

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