العراق يحتل المركز الثاني في لعبة الباغوت

العراق يحتل المركز الثاني في لعبة الباغوت
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أحرز منتخب العراق للباغوت، امس الاثنين (4 كانون الأول 2023)، المركز الثاني عالمياً لبطولة اللعبة الرابعة المنعقدة في تركيا.وذكر الاتحاد العراقي للباغوت، في بيان ، أنه “بأشراف مباشر من قبل رئيس الاتحاد العراقي للباغوت اللواء سعد معن، المنتخب العراقي للباغوت يحصل على المركز الثاني عالمياً بمشاركة 23 دولة بواقع 450 لاعب ولاعبة لبطولة الباغوت الرابعة المنعقدة في تركيا”.وأضاف أن “فريق النساء بالمنتخب لجميع الفئات حقق 11 مدالية ذهبية و مدالية برونزية اما فئة المتقدمين فقد حصل على 11 مدالية ذهبية و 4 مداليات برونزية، كما حقق فئة الناشئين مدالية ذهبية و 2 فضية و فئة الاشبال 3 مداليات ذهبية و 2 فضية ومدالية برونزية وكان المجموع 47 مدالية” 

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