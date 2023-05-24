العراق يسترد أكثر من 20 مليون دولار من الكويت ويودعها في البنك الفيدرالي الأمريكي

العراق يسترد أكثر من 20 مليون دولار من الكويت ويودعها في البنك الفيدرالي الأمريكي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر رئيـس مجـلس إدارة الـصنـدوق القاضي حيــدر حنـون في بيان اليوم، أنَّ الصندوق، وفي إطار مُتابعته للأموال العراقيَّة في الخارج والعمل على استردادها بالطرق الدبلوماسيَّة والقانونيَّة، نجح في استرداد مبلغٍ قدرُهُ (20,437,157) دولارٍ أمريكيٍّ من الأموال التي كانت مُودعةً في حساب أمانات سفارة العراق في الكويت في البنك الوطنيِّ الكويتيِّ، بعد إعادة تفعيل الحساب وتمويل الأرصدة.وأوضح أنَّ الأموال كانت محجوزةً منذ العام 1990، وكانت عرضة للمصادرة وغلق الحساب ، وبعد إثباتها وإعادتها تمَّ إيداعها ” كأماناتٍ” إلى حساب السفارة العراقيَّة في الكويت، مُثمّناً دور وزارة الخارجيَّة في بذل الجهد والتعاون في استرداد الأموال، مُبيّناً أنَّ البنك المركزيَّ العراقيَّ أفاد بإيداع المبلغ إلى حساب “العراق2” في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.يذكر أنَّ صندوق استرداد أموال العراق أعلن منتصف أيار الجاري استرداد مبلغ تصفية إحدى الشركات، ومُتابعـة تسـوية مبلغ (80) ملـيون دولارٍ أمـريكيٍّ في مصرف (كريدي سويس).

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