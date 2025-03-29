العراق يسمح لـ(4) فئات من السوريين للدخول إلى أراضيه

العراق يسمح لـ(4) فئات من السوريين للدخول إلى أراضيه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت السفارة العراقية في دمشق، اليوم السبت، عن السماح لشريحة معيّنة من السوريين الدخول إلى أراضيه.وذكر بيان للسفارة، ان “رئيس الوزراء، وافق على منح سمات الدخول الى الأراضي العراقية بعد استحصال موافقة مكتب التدقيق الأمني ويتم مفاتحته عن طريق السفارة للفئات المشمولة”.ولفتت الى ان الفئات المشمولة، هي:

1- سورية متزوجة من عراقي ويرغب باصطحابها للعراق.

2- عراقي لديه احد الابوين يحمل الجنسية السورية ويرغب باصطحابه للعراق.

3- سوري متزوج  من عراقية ويرغب بمرافقة زوجته الى العراق.

4- سورية متزوجة من عراقي ولديها قاصرين من زوجها السابق يحملون الجواز السوري وهي الوصية عليهم.

ودعت السفارة “المشمولين في هذا الإعلان الى مراجعة القسم القنصلي في السفارة مستصحبين معهم عقد الزواج مصدق مع المستمسكات الثبوتية الأخرى”.

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