العراق يشارك في قمة “الناتو” المنعقدة في واشنطن

العراق يشارك في قمة “الناتو” المنعقدة في واشنطن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين إلى واشنطن للمشاركة في قمة الناتو 2024.وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها : ان “هذه المشاركة تأتي بدعوة رسمية للحكومة العراقية بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس التحالف”.وستناقش القمة مجموعة من القضايا الهامة، بما في ذلك التحديات الأمنية العالمية والتعاون العسكري.

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