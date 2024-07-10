العراق يشارك في قمة “الناتو” المنعقدة في واشنطن

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(5) مليارات ريال حجم الصادرات السعودية للعراق في أقل من سنة
الداخلية تعلن إلقاء القبض على تاجر دولي للمخدرات الإيرانية بحوزته(55) كغم منها
رومانسكي:بلادي قدمت أكثر من (3) مليارات دولار للنازحين واللاجئين في العراق
العرب وحزب بارزاني يؤكدان حضورهما في اجتماع مجلس كركوك ليوم غد
ائتلاف المالكي:لا أمل في حسم أزمة الرئاسة البرلمانية
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(5) مليارات ريال حجم الصادرات السعودية للعراق في أقل من سنة
السوداني يوجه الإسراع في تطوير عمل مصرف الرافدين
نائب كردي سابق:آلاف الفضائيين يستلمون رواتب من حكومة الإقليم وبغداد ” تجامل”
مجلس بغداد يحذر من سرقة الأموال المخصصة لتحسين الخدمة الكهربائية للعاصمة
اليوم ..اسعار صرف الدولار= 151,250 ديناراً
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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نائب:ضغط حكومي إطاري أمريكي لعدم كشف سرقة أكثر من (20)تريليون دينار من فساد موانئ العراق
تحالف قيم المدني:حكومة السوداني أثبتت فشلها وهي جسراً لتحقيق مصالح الأحزاب
مصادر:زعماء الحشد ووكلاء المرجعية يضغطون على وزير الداخلية بعدم إغلاق صالات القمار وبيع الخمور في المطاعم
هههههههه..العامري:تحرير فلسطين على يد الحرس الثوري والحشد الشعبي بزعامة خامئني
مصدر إطاري:(7) ملايين زائر إيراني سيشارك في أربعينية الإمام الحسين
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