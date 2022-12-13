العراق يعلن عن استلامه قطع تراثية تعود إلى عهد الملك فيصل الأول

العراق يعلن عن استلامه قطع تراثية تعود إلى عهد الملك فيصل الأول
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وزير الثقافة والسياحة والاثار الاستاذ احمد فكاك البدراني، الثلاثاء، عن استلام العراق ست قطع من المسكوكات التراثية التي تعود الى عهد الملك فيصل الآول وذلك بمساعدة السلطات المصرية.وقال البدراني من القاهرة، أثناء حضوره اجتماعات الدورة 31 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة بحسب بيان ، ان”السلطات المصرية تواصلت مع العراق، من خلال سفير العراق في مصر العربية احمد نايف الدليمي، واليوم تم استلامها”، منوهاً الى ان”هناك قطع تراثية اخرى سيتم استلامها قريباً”.ودعا البدراني الدول والمنظمات العربية والدولية  المشاركة، الى”الاقتداء بالدور الذي لعبته السلطات المصرية بضبط القطع الأثرية التي كانت معدة للتهريب، ومن ثم تسليمها الى بلدها الأصلي لتنظم الى اثاره وتراثه”. وتابع، ان”العراق واجه اعتى هجمة شرسة  للإرهاب على مساحة ممتدة من اراضيه تمثلت بأربع من محافظاته  في شمال ووسط البلاد”، مشيراً الى ان”الارهاب عاث في هذه المدن ودمر الأرض والحرث والنسل”.واعرب البدراني عن عميق الشكر والامتنان لمصر حكومة وشعباً على موقفها المناهض للإتجار غير المشروع بالآثار، وحث الدول الاخرى على تشديد اجراءاتها لمنع تهريب القطع الاثارية والعمل على اعادتها الى بلدانها الأصلية.

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