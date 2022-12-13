العراق يعلن عن استلامه قطع تراثية تعود إلى عهد الملك فيصل الأول

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وكالة إيرانية:العبادي كذب السلطات الإيرانية بإعلانها بان حرسها الثوري انتصر على داعش في العراق
حزب طالباني يهدد غريمه البارزاني بالإنسحاب من حكومة الإقليم
مصدر:محافظ الانبار يهدد بالانسحاب من تحالف الحلبوسي
النزاهة:الحبس (سنة و9 أشهر) بحقِ المدانين رئيس هيئة التقاعد السابق ومدير شركة (كي كارد)
وزير الكهرباء:نعمل على زيادة مصادر الطاقة
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وزير الكهرباء:نعمل على زيادة مصادر الطاقة
السوداني:سيتم تقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها الحكومي
المالية النيابية:تعديلات حكومية على مشروع قانون الموازنة قبل إرساله للبرلمان
10.689 مليارات دولار حجم إستيرادات العراق من الصين في 2021
القانونية النيابية تدعو الحكومة إلى مراجعة القوانين ذات الجنبة المالية بغية تعديلها
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الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
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- متابعات خاصة
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
تقرير أمريكي:الكاظمي فاشل وفاسد والسوداني أسوأ منه
الفساد والخيانة وراء الفشل الحكومي والبرلماني
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- منوعات
- صورة وتعليق
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
الأمم المتحدة:السيستاني وافق على خطتنا لحوار الأديان وحماية مراكز العبادة
إتفاق الحرامية :رئاسة اللجنة المالية النيابية لائتلاف المالكي والنزاهة للسيادة !
النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
رايتس ووتش:لاقيمة ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل حكومات الميليشيات الإيرانية
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- اذاعة INN