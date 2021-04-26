الغرابي:الكاظمي تعامل مع فاجعة مستشفى أبن الخطيب بشكل سطحي

الغرابي:الكاظمي تعامل مع فاجعة مستشفى أبن الخطيب بشكل سطحي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت النائب منى الغرابي، الاثنين، وجود محاولات لتبرئة الحكومة ووزارة الصحة من فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب.وقالت الغرابي في مؤتمر صحفي، ان”هناك محاولات لتبرئة الحكومة ووزارتي الصحة والداخلية من الفاجعة والالتفاف على حجم الكارثة”.واضافت، انه”تم التعامل مع كارثة وفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب على اساس الانفعال والمزاج والانتخابات”، مبينة ان”قرارات الحكومة بسحب اليد من الوزير وتشكيل لجنة تحقيق لا ترتق الى مستوى الفاجعة”.وبشأن تقرير التحقيق للجنة الصحة النيابية، اوضحت، انه”تصدى للكارثة من منظور سطحي ولم يسمي الاشياء بمسمياتها وكانت النتائج لا تتعدى كونها رؤية عامة ولم تعطي السبب الحقيقي والمباشر بحصول هذه الفاجعة”.

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