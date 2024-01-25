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أوستن: إتفاق عراقي أمريكي جديد يضمن شراكة أمنية ثنائية دائمة
السوداني:حكومتي وضعت على رأس أولوياتها الارتقاء الشامل لجميع المدن العراقية
تحالف الفتح:بأمر خامئني سنطرد القوات الأمريكية من العراق
خبير اقتصادي:فرض أي عقوبات أمريكية على العراق ستكون شديدة الوطأة
الفياض:ارتباط الحشد بالعراق من الناحية المالية فقط
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السوداني:حكومتي وضعت على رأس أولوياتها الارتقاء الشامل لجميع المدن العراقية
خبير اقتصادي:فرض أي عقوبات أمريكية على العراق ستكون شديدة الوطأة
العراق وإسبانيا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاستثماري والعسكري
اليوم ..سعر صرف الدولار =152750 ديناراً
المالية النيابية:رسمنا مسارا جديدا لمتابعة تنفيذ الموازنة عبر الزيارات الميدانية لمؤسسات الدولة
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أوستن: إتفاق عراقي أمريكي جديد يضمن شراكة أمنية ثنائية دائمة
خبير اقتصادي:فرض أي عقوبات أمريكية على العراق ستكون شديدة الوطأة
الفياض:ارتباط الحشد بالعراق من الناحية المالية فقط
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
أوستن:نفذنا ضربات ضد مقرات الحشد الشعبي الإيراني وسنرد إذا واصلوا استهداف قواعدنا
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