الفيفا: بطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم ستقام في المغرب والبرتغال وإسبانيا

الفيفا: بطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم ستقام في المغرب والبرتغال وإسبانيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، إقامة كأس العالم 2030 لكرة القدم في المغرب والبرتغال وإسبانيا.وأفاد الفيفا بأن “إقامة أول 3 مباريات بمونديال 2030 في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي احتفالا بمئوية كأس العالم”.ودعا الففيفا، دول آسيا وأوقيانوسيا لتقديم ترشحها لاستضافة كأس العالم 2034 .وأقيمت أول نسخة من كأس العالم سنة 1930 في أوروجواي.ومن المقرر أن تكون هذه هي أول مرة يقام فيها كأس العالم عبر ثلاث قارات مختلفة.

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