القائد العام: الحدود السورية مع العراق مؤمنة بالكامل

القائد العام: الحدود السورية مع العراق مؤمنة بالكامل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء، على أهمية استقرار الدولة السورية وعمل المجتمع العربي والدولي لإجاد حلول سريعة لضمان أمن هذه الدولة .وذكر مكتبه في بيان ،أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس، اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور وزير الخارجية، وضم؛ القادة العسكريين والأمنيين، وممثلية إقليم كردستان العراق في بغداد، ورئيس أركان حرس إقليم كردستان العراق (البيشمركة)، لمناقشة الأحداث المتسارعة على الجانب السوري والتحديات التي تواجهها المنطقة“.وأكد السوداني على، أنّ “الحدود الدولية، خاصة مع الجارة سوريا، محصنة بالكامل مع القدرة العالية لقواتنا لمنع أي محاولة تسلل إلى الأراضي العراقية”، مبينا أن”العصابات الإرهابية ليست لديها قدرة على القيام بأية محاولة، سواء على الحدود أو داخل المدن، بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد الأبطال في قواتنا الأمنية“.ووجّه، بـ”التعامل بحزم مع أي محاولة للإضرار بالأمن على الحدود المشتركة واستمرار المراقبة على الشريط الحدودي، وتقديم كل الدعم للأبطال المرابطين على الحدود الدولية التي تشهد استقرارًا أمنيًا ملحوظًا، خاصة مع التحصينات الكبيرة التي عملت عليها الحكومة العراقية منذ سنوات ومتابعة جميع احتياجات قوات حرس إقليم كردستان العراق وتقديم الدعم الكامل لها“.وتطرق الاجتماع، إلى “أهمية الاستقرار في سوريا وأن يعمل المجتمع العربي والدولي على إيجاد حلول سريعة لضمان أمن هذه الدولة، وإيقاف كل أشكال القتال والعنف داخل الأراضي السورية“.وأكد، على”قيام الجهات المختصة في سوريا بإحكام السيطرة على السجون ومنع هروب العناصر الإرهابية أو الإجرامية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *