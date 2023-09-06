القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان

القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في القسم القنصلي، ويؤكد أن السفارة ماضية في جهودها لخدمة الجالية العراقية في الأردن الشقيق.

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أشرف القائم بالأعمال لجمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية، السيد منيف علي حسين، على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمّان، والتي تم تنصيبها وتدريب كادر شعبة الجوازات في القسم القنصلي، بتوجيه من معالي وزير الداخلية السيد عبد الامير الشمري وبجهود مباشرة من مدير عام مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء الحقوقي نشأت الخفاجي.

وأكد السيد القائم بالأعمال في كلمة ألقاها بالمناسبة حرص السفارة على خدمة الجالية العراقية المقيمة في الأردن، بل وكل العراقيين الذين يأتون الى عمان لغرض تجديد الجواز أو مراجعة السفارة لأي سبب كان،

مشيراً إلى أن تنصيب محطة الجواز الإلكتروني وانطلاق العمل بها يأتي استجابة لمناشدات المواطنين وانسجاماً مع البرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، في تسهيل الاجراءات وتطوير الخدمات التي تقدمها مختلف مؤسسات الدولة، معرباً عن أمله أن يتبع ذلك تجهيز السفارة بمحطة لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة في عمان.

كما أوضح أن السفارة ستواصل بذل جهودها وأداء واجبها الوطني برعاية وتوجيهات مباشرة من معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين، ومتابعة حثيثة من لدن وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الاطراف والدائرة القنصلية التي تتابع معنا تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين العراقيين المقيمين في الخارج

مبيناً أن ذلك يعد واحداً من أهم الاختصاصات والواجبات التي تضطلع بها وزارة الخارجية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة الاخرى.

هذا وحضر انطلاق العمل بمحطة الجواز الالكتروني ممثل الجالية العراقية في الاردن د. محمد ثابت البلداوي وعدد من أبناء الجالية.

