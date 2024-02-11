القانونية النيابية:مجلس النواب ماضٍ بإخراج القوات الأمريكية من العراق

القانونية النيابية:مجلس النواب ماضٍ بإخراج القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت اللجنة القانونية، اليوم الاحد، عن قرب ادراج مقترح قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق في احدى جلسات البرلمان.وقال عضو اللجنة القانونية، النائب الإطاري أحمد فواز، ان “مجلس النواب ماضٍ بإخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من البلاد، مشيرا الى قراره الملزم للحكومة بإخراج هذه القوات”.وأضاف أن “هناك تنسيق مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للاسراع بإخراج كامل القوات الأجنبية وفق جدول زمني محدد، مؤكدا “قرب ادراج مقترح قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق في جدول اعمال احدى الجلسات البرلمانية”.ووجه رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي، بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة ودعم مفاوضات الحكومة الاتحادية مع واشنطن لانهاء مهمة التحالف الدولي وإخراج القوات الامريكية من العراق.

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