القنصلية الأمريكية في أربيل “قلقة”من انتهاك حقوق الإنسان والعمل الصحفي في الإقليم

القنصلية الأمريكية في أربيل “قلقة”من انتهاك حقوق الإنسان والعمل الصحفي في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت القنصلية العامة الأمريكية في أربيل، االسبت، عن قلقها من “انتهاك” حرية الصحافة في إقليم كردستان.وأعربت القنصلية في بيان نشرته على صفحتها في الفيسبوك، “عن قلقها من سماع أخبار عن انتهاكات حصلت في الآونة الأخيرة بحق حرية الصحافة، ومنها اعتقال صحفيين وناشطين في مدينة دهوك خلال الأسبوع الماضي، وأكدت القنصلية العامة الأمريكية، “دعمها التطبيق الكامل لقانوني العمل الصحفي وحق الحصول على المعلومة في اقليم كردستان، كما تدعم القدرات الحرة وغير المقيدة للصحفيين من أجل إنجاز مهامهم”.

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