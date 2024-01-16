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نائب:منصب رئيس البرلمان يحتاج إلى شخصية معتدلة
العراق وإستونيا يؤكدان على توطيد العلاقات بين البلدين
خبراء:استمرار الحكومة بالاقتراض سيؤدي إلى نكسة اقتصادية وانتهاك للسيادة
نائب يدعو زعماء الإطار إلى التوافق على المرشح المحدد لرئاسة البرلمان
العراق يستدعي سفيره لدى طهران احتجاجا على انتهاك سيادة البلد
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القيادة الوسطى الأمريكية:الحوثيين أصابوا سفينة تمتلكها شركة أمريكية
الصين تؤكد على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية لإنهاء الصراع
نتانياهو:لا محكمة العدل الدولية ولا الأمم المتحدة توقف حربنا ضد غزة وأهلها
إخفاق إسرائيلي في الدفاع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية
اليوم ..إسرائيل تقف أمام محكمة العدل الدولية بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة
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العراق وإستونيا يؤكدان على توطيد العلاقات بين البلدين
خبراء:استمرار الحكومة بالاقتراض سيؤدي إلى نكسة اقتصادية وانتهاك للسيادة
حزب كردي:فساد حكومة البارزاني يمنع دفع رواتب موظفي الإقليم
وزارة النفط تعلن عن قرب افتتاح مصفى الشمال بطاقة إنتاجية (150) ألف برميل يومياً
اليوم ..سعر صرف الدولار =154000 ديناراً
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كاسياس: أسلوب المنتخب العراقي قريب من نظيره الياباني
كأساس:مباراة إندونيسيا ستكون في غاية الأهمية
مدرب المنتخب العراقي:اللاعب( سعد ناطق) غير جاهز لخوض المباراة مع اندونيسيا
شبكة أخبار العراق تنشر جدول مواعيد مباريات كأس آسيا لكرة القدم
اليوم ..المنتخب الوطني العراقي يتوجه إلى قطر للمشاركة في بطولة آسيا
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العراق يستدعي سفيره لدى طهران احتجاجا على انتهاك سيادة البلد
العراق يستنكر الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل وقيادي في بدر رئيساً للجنة التحقيقية!
باحث اقتصادي:البنك المركزي ما زال يمارس الاحتيال في تهريب الدولار
النزاهة:حيتان الفساد من زعماء الإطار وائتلاف إدارة الدولة غير مشمولين في حملة( من أين لك هذا؟)
لجنة مراجعة قروض العراق:(115) مليار دولار ديون العراق الخارجية والداخلية
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