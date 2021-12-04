الكاظمي لتولر:يجب انسحاب قواتكم من العراق “أحتراماً لقرار أحزاب المقاومة”!!

الكاظمي لتولر:يجب انسحاب قواتكم من العراق “أحتراماً لقرار أحزاب المقاومة”!!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش ، مصطفى الكاظمي، السبت، مع السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر،موضوع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وفق قرار “فصائل المقاومة”.وقال مكتب الكاظمي، في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء، ناقش خلال استقباله سفير الولايات الامريكية المتحدة التقدم الحاصل في انسحاب القوات الأمريكية من العراق وفق قرار أحزاب إيران التي صوتت عليه في البرلمان السابق  والانتقال الى دور المشورة والمساعدة والتمكين”.وأكد النائب السابق والقيادي عن تحالف عزم (محمد نوري العبد ربه) ، في وقت سابق من اليوم السبت ، هناك اجماع سياسي على ضرورة خروج  القوات الامريكية كاملا من العراق نهاية الشهر الجاري. 

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