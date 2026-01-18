اللعب على الحبال..المالكي يدعو إلى تعزيز العلاقات مع السعودية

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الزعيم الإطاري  نوري المالكي، اليوم الأحد ( 18 كانون الثاني 2026 )، أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك بين العراق والمملكة العربية السعودية، معرباً عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وذكر المكتب الإعلامي للائتلاف في بيان ، أن “المالكي استقبل بمكتبه سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق، عبد العزيز الشمري، الذي قدم تهانيه إلى المالكي بمناسبة نجاح الانتخابات وتحقيق ائتلاف دولة القانون نتائج متقدمة”.وأشار البيان إلى أن “الجانبين بحثا خلال اللقاء مستقبل العلاقات الثنائية، وتطورات المشهد السياسي، والتحديات الإقليمية، مؤكدين على أهمية توسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين”.يذكر ان المالكي يتعامل بمبدأ التقية الفارسي فهو العدو اللدود للعربية السعودية وسجل تصريحاته على النت لمن يريد ان يراجعها وكذاب اشر واس خراب العراق.

