المالكي: البكاء على مقتل سيدي ومولاي خامنئي لا يكفي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- عزى رئيس ائتلاف دولة القانون،الإيراني الانتماء والعقيدة نوري المالكي، اليوم الاثنين ( 2 آذار 2026 )، باستشهاد المرشد الاعلى علي خامنئي، مؤكدا ان الشهيد كان قائد ملهما للشعب الإيراني.وقال المالكي في حديث صحفي، إنه “نعزي العالم الاسلامي اجمع باستشهاد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي قائد الثورة الاسلامية!!، هذا الرجل المجاهد الذي افنى كل عمره في سبيل الله تعالى، والذي ترك اثرا كبيرا في طريق  المقاومة الصحوة الاسلامية وتبنى قضايا الامة وهمومها في الجهاد والتحررمن الصهيونية العالمية”.وأضاف، أنه “الشهيد كان قائدا ملهما للشعب الايراني والعراقي في الوحدة والتماسك وبناء المستقبل المشرق. نسأل الله ان يتقبله في الشهداء”.

