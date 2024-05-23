المالية النيابية:إقرار الموازنة مرتبط بإتفاق الأحزاب وتوزيع الحصص المالية

المالية النيابية:إقرار الموازنة مرتبط بإتفاق الأحزاب وتوزيع الحصص المالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية علاء الحيدري، الخميس، امتلاك البرلمان صلاحيات ضغط الإنفاق ومناقلة الأموال في جداول موازنة 2024، متوقعاً التصويت على الجداول قبل التاسع من شهر حزيران المقبل.وقال الحيدري في حديث صحفي، إن “البرلمان تسلم جداول الموازنة قبل أيام من الحكومة، وتم توجيه اللجنة للمباشرة بأعمالها وستتم مناقشة الجداول فيها وفي اللجان المختصة وعرضها على البرلمان لغرض المصادقة والتصويت عليها”.وأضاف الحيدري في تصريح للصحيفة الرسمية، أن “البرلمان يمتلك الصلاحيات بضغط الإنفاق ومناقلة الأموال وهذا مرتبط بالآراء بشأن جداول تخصيصات الخدمات للمحافظات”.وتابع أن “المجلس مدد عطلته التشريعية بانتظار جداول الموازنة، والفترة الزمنية المتبقية من الشهر الذي مدده البرلمان كافية، ونتوقع أن يتم التصويت على الموازنة قبل التاسع من حزيران المقبل”.يشار إلى أن البرلمان تسلم، الثلاثاء الماضي ، جداول موازنة 2024 من مجلس الوزراء الذي صوّت عليها في جلسة استثنائية عقدها يوم الأحد الماضي.

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