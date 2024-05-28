المالية النيابية:البلد أمام تحدي كبير في حال انخفاض أسعار النفط

المالية النيابية:البلد أمام تحدي كبير في حال انخفاض أسعار النفط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب حسين مؤنس، الثلاثاء، ان الكتل السياسية الممثلة باللجنة رفضت إجراء أي تخفيض للنفقات في موازنة 2024، محذرا من ان الرفض قد يضع البلد بخطر في حال انخفضت أسعار النفط. وقال مؤنس في حديث صحفي ، ان “استضافة وزيري المالية والتخطيط في اللجنة المالية امس الاثنين تم خلالها مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بجداول الموازنة للعام الجاري ومن ضمنها طلب اللجنة من الوزيرين توضيح سبب تخصيص مبالغ للوزارات اكثر مما خصص للمحافظات، فضلا عن تفاوت استحقاقات المحافظات” . واضاف ان “وزيري التخطيط والمالية اوضحا ان زيادة تخصيص الوزارات بسبب وجود اموال مدورة للعام الماضي خاصة بمشاريع المحافظات كأمانات يمكن للمحافظات التصرف بها، فضلا عن وجود مدخرات محفوظة من اموال الامن الغذائي خاصة بالمحافظات”. واوضح مؤنس ان “التحدي الذي يواجه الموازنة هو عدم وجود رغبة لدى الكتل السياسية الممثلة في اللجنة اجراء تخفيض النفقات وهذا بالطبع سيضع الدولة على حافة خطيرة في حال انخفضت اسعار النفط”، مستبعدا ان “تنتهي اللجنة من وضع رؤيتها لجداول الموازنة وعرضها للمناقشة والتصويت داخل قبة البرلمان خلال اسبوع من الان”. يذكر ان اللجنة المالية النيابية استضافت امس الاثنين نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم ووزير المالية طيف سامي.

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