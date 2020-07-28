المالية النيابية:الحكومة ملزمة بتقديم حلول واقعية لمعالجة فساد المنافذ

المالية النيابية:الحكومة ملزمة بتقديم حلول واقعية لمعالجة فساد المنافذ
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، أن نشر قطعات من القوات الأمنية في محيط المنافذ الحدودية للبلاد، يأتي بسبب وجود جماعات خارجة عن القانون تسيطر على المنافذ.وقال جمال كوجر، في حديث صحفي، إن “هناك 10 انواع من الفساد تغزو المنافذ الحدودية العراقية، وتغلغلت فيها بقوة من بينها وجود منافذ غير رسمية وسيطرة احزاب وعشائر على البعض منها بالاضافة الى وجود مكاتب اقتصادية لاحزاب متنفذة في بأخرى كما يوجد تزوير من  خلال النوعية والمنشا للبضائع والمواد بمختلف انواعها”.ولفت الى ان “من بين انواع الفساد الاخرى هي غض النظر عن دخول مواد فاسدة ومحرمة قانونيا الى العمق العراقي وتأجيل ادخال بعض الشحنات الى مابعد الدوام الرسمي لضمان عدم وجود اللجان  المختصة في الفحص بالاضافة الى وجود مكاتب للاحزاب والخارجين عن القانون خارج المنافذ تقوم باخذ عمولات باسم المنفذ لكن هناك فساد مهم وخطير وهو الذي يدار بين التاجر والمخلص وبعض العاملين في المنافذ”.وأضاف كوجر، أن “نشر القوات العسكرية في المنافذ مؤخرا، جاء باوامر حكومية بسبب جود قوات غير رسمية تفرض سيطرتها على المنافذ”.وأكد أن “الحكومة ملزمة بتقديم حلول واقعية لمعالجة انواع الفساد الموجودة في المنافذ الحدودية”، مبينا أن “الأتمتة ستقضي على 3 إلى 4 انواع من الفساد، والامر يحتاج الى رؤية شاملة وحلول جذرية من اجل انهاء ملف الفساد الذي يلتهم اموالا طائلة من ايرادات المنافذ سنويا”.

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