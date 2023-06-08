المالية النيابية:ليس لدينا “علم بالتعديلات على الموازنة”!

المالية النيابية:ليس لدينا “علم بالتعديلات على الموازنة”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، الخميس، عدم علم لجنته بالتعديلات الاخيرة الحاصلة على قانون الموازنة من قبل رؤساء الكتل السياسية.وقال الكروي في حديث صحفي/، إن”عمل اللجنة المالية لم ينته في ملف موازنة 2023 من ناحية التعديلات ونقل بعض الفقرات وصولا الى اجراء التصويت النهائي داخل اللجنة قبل نقلها الى مجلس النواب وصولا الى التصويت”.وأضاف، انه” لم تعرف ماهي التعديلات التي جرت مؤخرا بين الأطراف السياسية حول موازنة وحتى الآن لم توزع أي نسخ معدلة عنها على النواب”.وأشار الكروي إلى، أنه” عقد الجلسة المسائية من خلافه غير معلوم حتى الآن ولكن تأجيله يدلل على عدم التوافق على حسم كل الخلافات في بنودها”.وكان مجلس النواب قرر تأجيل جلسته المقررة الى مساء اليوم من أجل مناقشة موازنة 2023 وصولا الى التصويت”.

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