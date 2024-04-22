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مصدر حكومي:على الحكومة تجاوز الخطر الذي يهدد العراق جراء اعتماد إيراداته على النفط
نائب:المحاصصة الفاسدة وراء تضخم الوفود العراقية في الزيارات الخارجية
مصدر حكومي:ستشكل ” لجان” لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم بين العراق وتركيا
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
الإعلام الأمني:تم تدمير منصة الصواريخ الحشدوية التي استهدفت القاعدة الأمريكية في سوريا
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مصدر حكومي:على الحكومة تجاوز الخطر الذي يهدد العراق جراء اعتماد إيراداته على النفط
مصدر حكومي:ستشكل ” لجان” لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم بين العراق وتركيا
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
وزارة النفط:الهدف من استثمار مصافي النفط لتصدير المشتقات للأسواق العالمية
المالية النيابية:موازنة 2024 ما زالت في دور الشرنقة
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نائب:المحاصصة الفاسدة وراء تضخم الوفود العراقية في الزيارات الخارجية
النفط النيابية:تهريب(225) ألف برميل نفط يومياً من قبل العائلة البارزانية إلى تركيا
العلاق:معظم إحتياطي الذهب العراقي موجود في إنكلترا وأمولنا لدى البنك الفدرالي !
إيران:بفضل حشدنا الشعبي وأحزابه وحكومتنا الإطارية أصبح العراق الواجهة الأولى لصادراتنا
غراهام:إبقاء العراق موحداً مسألة معقدة وستبقى معقدة لسنوات قادمة
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