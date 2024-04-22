المالية النيابية:موازنة 2024 ما زالت في دور الشرنقة

المالية النيابية:موازنة 2024 ما زالت في دور الشرنقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أن مجلس النواب ينتظر وصول جداول موازنة 2024 خلال الشهر الحالي.وذكرت اللجنة في بيان ، أن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني استقبل اليوم القائم بأعمال السفارة الألمانية”.وأشار العطواني إلى “أننا ننتظر وصول جداول موازنة 2024 خلال هذا الشهر”، مؤكداً “السعي لتصحيح مسار الموازنة من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص وتقليل الإنفاق التشغيلي”.ودعا الشركات الألمانية الى “دخول العراق والاستثمار بمختلف القطاعات وفي مقدمتها إنتاج وتحسين الطاقة الكهربائية”، مطالباً السفارة الألمانية بـ”متابعة تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعها السوداني خلال زيارته الى ألمانيا”.فيما أكد القائم بأعمال السفارة الألمانية، أن “استقرار أوضاع العراق تشجع على دخول شركاتنا للاستثمار بمختلف المجالات”.

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